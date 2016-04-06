Es gibt die Möglichkeit:

die Anzahl der Bars für die Kalkulation zu bestimmen

den Typ der Durchschnitts, der für die Berechnung verwendet wird, zu bestimmen

den Preis (open, close, high, low), der für die Berechnung verwendet wird, zu bestimmen

die Verschiebung des Durchschnitts zu bestimmen



die Überkauft und Überverkauft Levels (60% und 100%) zu berechnen und zu zeige

Die Levels werden nach einer speziellen Methode unter Verwendung der Standardabweichung berechnet. Jedenfalls werden die Levels korrekt angezeigt und die Ergebnisse sind gleich denen, die manuell berechnet wurden. Die Level-Faktoren wurden speziell ausgewählt und sind für den Gebrauch bestens geeignet.

Bedingungen:

'Show object description' - Option muss aktiviert sein



Wenn zwei Indikatoren im selben Fenster laufen sollen, DPO sollte als erster gestartet werden

DPO Beispiel



