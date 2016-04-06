CodeBaseKategorien
Indikatoren

DiNapoli Preis Oszillator - Indikator für den MetaTrader 4

Es gibt die Möglichkeit:

  • die Anzahl der Bars für die Kalkulation zu bestimmen
  • den Typ der Durchschnitts, der für die Berechnung verwendet wird, zu bestimmen
  • den Preis (open, close, high, low), der für die Berechnung verwendet wird, zu bestimmen
  • die Verschiebung des Durchschnitts zu bestimmen
  • die Überkauft und Überverkauft Levels (60% und 100%) zu berechnen und zu zeige

Die Levels werden nach einer speziellen Methode unter Verwendung der Standardabweichung berechnet. Jedenfalls werden die Levels korrekt angezeigt und die Ergebnisse sind gleich denen, die manuell berechnet wurden. Die Level-Faktoren wurden speziell ausgewählt und sind für den Gebrauch bestens geeignet.

Bedingungen:

  • 'Show object description' - Option muss aktiviert sein
  • Wenn zwei Indikatoren im selben Fenster laufen sollen, DPO sollte als erster gestartet werden

DPO Beispiel


RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW

Die Divergenz des RSI, die Fortsetzung des Themas Divergenz.

MTrendLine ist ein sehr bequemer Autoregulator von Pendings in Bezug zu Trendlinien MTrendLine ist ein sehr bequemer Autoregulator von Pendings in Bezug zu Trendlinien

Sie müssen öfters Pending Orders wegen Trendlinien jede Stunde verschieben und es ärgert Sie die Zeitverschwendung. Deshalb wurde dieser (halb-automatische) EA entwickelt, er befreit Sie vollkommen davon, die Trendlinien zu verfolgen und die Pending Orders zu verschieben

Taf Taf

Taf Indikator.

mysqlerror.mqh mysqlerror.mqh

Eine Bibliothek der MySQL 5.0 Fehlercodes. Wenn Ihr EA, Indikator oder Skript eine Verbindung zu einer MySQL-Datenbank verwendet, sie aber nicht funktioniert oder etwas schief gegangen ist, wird diese Bibliothek Ihnen den Fehler, den die MySQL-Datenbank zurück gibt, melden.