DiNapoli Preis Oszillator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 836
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Es gibt die Möglichkeit:
- die Anzahl der Bars für die Kalkulation zu bestimmen
- den Typ der Durchschnitts, der für die Berechnung verwendet wird, zu bestimmen
- den Preis (open, close, high, low), der für die Berechnung verwendet wird, zu bestimmen
- die Verschiebung des Durchschnitts zu bestimmen
- die Überkauft und Überverkauft Levels (60% und 100%) zu berechnen und zu zeige
Die Levels werden nach einer speziellen Methode unter Verwendung der Standardabweichung berechnet. Jedenfalls werden die Levels korrekt angezeigt und die Ergebnisse sind gleich denen, die manuell berechnet wurden. Die Level-Faktoren wurden speziell ausgewählt und sind für den Gebrauch bestens geeignet.
Bedingungen:
- 'Show object description' - Option muss aktiviert sein
- Wenn zwei Indikatoren im selben Fenster laufen sollen, DPO sollte als erster gestartet werden
DPO Beispiel
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8620
