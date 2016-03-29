它可以这样使用:

选择公式计算的柱数

选择计数中使用的平均类型

选择计数中使用的价格类型(开盘价, 收盘价, 最高价, 最低价)

选择平均的偏移数



计算和显示超买和超卖水平(60% 和 100%)

水平是使用特别公式计算的, 使用了标准差函数. 但是, 使用人工方法得到的水平也是可以正确显示的, 结果相同. 水平因数是特别选择的, 使用最适当的.

要求:

必须启用'显示对象描述'选项



如果两个指标必须在同一窗口中显示, 必须首先附加DPO

DPO 实例

我英语不好, 请大家谅解.

