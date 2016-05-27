Pon "Me gusta" y sigue las noticias
La posición larga se abre con la condición de que el precio de apertura de las últimas 4 barras esté aumentando y al mismo tiempo aumente su valor máximo. La venta, propiamente, será al contrario.
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Periodo
|1 Hora (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
|Parámetros
|TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;
|Barras en la historia
|2334
|Ticks modelados
|1824694
|Calidad del modelado
|82.92%
|Error de desviación de los gráficos
|40
|Depósito inicial
|10000.00
|Beneficio neto
|5543.67
|Beneficio total
|5659.70
|Pérdidas totales
|-116.03
|Rentabilidad
|48.78
|Esperanza matemática de ganancia
|37.46
|Disminución absoluta
|163.01
|Disminución máxima
|913.99 (8.50%)
|Disminución relativa
|8.50% (913.99)
|Operaciones totales
|148
|Posiciones cortas (% con ganancias)
|146 (99.32%)
|Posiciones largas (% con ganancias)
|2 (100.00%)
|Operaciones con beneficios (% del total)
|147 (99.32%)
|Operaciones con pérdidas (% del total)
|1 (0.68%)
|Operación con
|mayores beneficios
|268.34
|mayores pérdidas
|-116.03
|Media
|mayores beneficios
|38.50
|mayores pérdidas
|-116.03
|Cantidad máxima
|de ganancias seguidas (beneficio)
|147 (5659.70)
|pérdidas seguidas (pérdidas)
|1 (-116.03)
|Máximo
|de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias)
|5659.70 (147)
|pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas)
|-116.03 (1)
|Media
|de ganancias consecutivas
|147
|de pérdidas consecutivas
|1
