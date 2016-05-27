CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

OpenTiks - Asesor Experto para MetaTrader 4

Maksim Zerkalov | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
783
Ranking:
(11)
Publicado:
OpenTiks.mq4 (4.46 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La posición larga se abre con la condición de que el precio de apertura de las últimas 4 barras esté aumentando y al mismo tiempo aumente su valor máximo. La venta, propiamente, será al contrario.

Strategy Tester Report
OpenTiks
Alpari-Classic (Build 218)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Periodo 1 Hora (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
Modelo Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
Parámetros TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;

Barras en la historia 2334 Ticks modelados 1824694 Calidad del modelado 82.92%
Error de desviación de los gráficos 40




Depósito inicial 10000.00



Beneficio neto 5543.67 Beneficio total 5659.70 Pérdidas totales -116.03
Rentabilidad 48.78 Esperanza matemática de ganancia 37.46

Disminución absoluta 163.01 Disminución máxima 913.99 (8.50%) Disminución relativa 8.50% (913.99)

Operaciones totales 148 Posiciones cortas (% con ganancias) 146 (99.32%) Posiciones largas (% con ganancias) 2 (100.00%)

 Operaciones con beneficios (% del total) 147 (99.32%) Operaciones con pérdidas (% del total) 1 (0.68%)
Operación con mayores beneficios 268.34 mayores pérdidas -116.03
Media mayores beneficios 38.50 mayores pérdidas -116.03
Cantidad máxima de ganancias seguidas (beneficio) 147 (5659.70) pérdidas seguidas (pérdidas) 1 (-116.03)
Máximo de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 5659.70 (147) pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -116.03 (1)
Media de ganancias consecutivas 147 de pérdidas consecutivas 1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8578

ZI_File_Functions_Full_Lib ZI_File_Functions_Full_Lib

Complejo de bibliotecas con funciones de archivo para trabajar sin limitaciones en cualquier catálogo.

Traders Dynamic Index con alertas visuales Traders Dynamic Index con alertas visuales

He añadido alertas acústicas de tal forma que al aparecer señales fuertes de compra o venta, se genere una alerta si al parámetro de entrada "SoundOn" se le asignado el valor true.

Divergence Trader Divergence Trader

Asesor Divergence Trader.

Indicador que muestra la dirección de los movimientos de todas las MA simultáneamente en los marcos temporales seleccionados Indicador que muestra la dirección de los movimientos de todas las MA simultáneamente en los marcos temporales seleccionados

En el gráfico actual se dibujan segmentos de las MA de diferentes colores, dependiendo de la dirección en la que se dirija el movimiento de la MA en los marcos temporales seleccionados, o no se dibujan en absoluto, si los movimientos en los marcos temporales seleccionados están orientados en diferentes direcciones.