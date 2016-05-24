Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
OpenTiks - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 852
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A posição comprada é aberta se o preço de abertura das últimas 4 barras e seu valor de máxima aumentar simultaneamente. A venda é efetuada em condições opostas.
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Período
|1 Hora (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;
|Barras em teste
|2334
|Ticks modelados
|1824694
|Qualidade da modelagem
|82.92%
|Erros de gráficos incompatíveis
|40
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro Líquido Total
|5543.67
|Lucro bruto
|5659.70
|perda bruta
|-116.03
|Fator de lucro
|48.78
|Retorno esperado
|37.46
|Rebaixamento absoluto
|163.01
|Rebaixamento máximo
|913.99 (8.50%)
|Rebaixamento relativo
|8.50% (913.99)
|Total de negociações
|148
|Posições vendidas (ganho %)
|146 (99.32%)
|Posições compradas (ganho %)
|2 (100.00%)
|Negociações com lucro (% do total)
|147 (99.32%)
|Negociações com perda (% do total)
|1 (0.68%)
|Maior
|Negociação com lucro
|268.34
|Negociação com perda
|-116.03
|Média
|Negociação com lucro
|38.50
|Negociação com perda
|-116.03
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|147 (5659.70)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|1 (-116.03)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|5659.70 (147)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-116.03 (1)
|Média
|Ganhos consecutivos
|147
|Perdas consecutivas
|1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8578
Um pacote de bibliotecas com as funções de arquivo para trabalhar sem as limitações em quaisquer diretórios.NormalizePrice
A função de adução do preço para a forma correta para a símbolo fornecido por meio de arredondamento ou descarte do excesso.
Expert Advisor Divergence Trader.Indicador simples que exibe a Direção do Movimento da MA em TODOS os Períodos Gráficos Simultaneamente
Os trechos coloridas diferentes da MA são exibidos no gráfico atual, dependendo da direção do movimento da MA nos períodos escolhidos, ou eles não são desenhados se a direção do movimento no período gráfico escolhido for diferente.