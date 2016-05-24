CodeBaseSeções
OpenTiks - expert para MetaTrader 4

A posição comprada é aberta se o preço de abertura das últimas 4 barras e seu valor de máxima aumentar simultaneamente. A venda é efetuada em condições opostas.

Relatório do Strategy Tester
OpenTiks
Alpari-Classic (Build 218)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Período 1 Hora (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetros TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;

Barras em teste
 2334 Ticks modelados
 1824694 Qualidade da modelagem 82.92%
Erros de gráficos incompatíveis
 40




Depósito inicial
 10000.00



Lucro Líquido Total
 5543.67 Lucro bruto
 5659.70 perda bruta
 -116.03
Fator de lucro
 48.78 Retorno esperado
 37.46

Rebaixamento absoluto
 163.01 Rebaixamento máximo 913.99 (8.50%) Rebaixamento relativo 8.50% (913.99)

Total de negociações
 148 Posições vendidas (ganho %) 146 (99.32%) Posições compradas (ganho %) 2 (100.00%)

 Negociações com lucro (% do total) 147 (99.32%) Negociações com perda (% do total) 1 (0.68%)
Maior Negociação com lucro
 268.34 Negociação com perda -116.03
Média Negociação com lucro 38.50 Negociação com perda -116.03
Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 147 (5659.70) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 1 (-116.03)
Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 5659.70 (147) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -116.03 (1)
Média Ganhos consecutivos 147 Perdas consecutivas
 1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8578

