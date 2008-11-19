CodeBaseРазделы
Советники

OpenTiks - эксперт для MetaTrader 4

Maksim Zerkalov
Просмотров:
14949
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Длинная позиция открывается при условии, что цена открытия последних 4 баров растет и одновременно растет их максимальное значение, продажа, соответственно, наоборот.

Strategy Tester Report
OpenTiks
Alpari-Classic (Build 218)

Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период 1 Час (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;

Баров в истории 2334 Смоделировано тиков 1824694 Качество моделирования 82.92%
Ошибки рассогласования графиков 40




Начальный депозит 10000.00



Чистая прибыль 5543.67 Общая прибыль 5659.70 Общий убыток -116.03
Прибыльность 48.78 Матожидание выигрыша 37.46

Абсолютная просадка 163.01 Максимальная просадка 913.99 (8.50%) Относительная просадка 8.50% (913.99)

Всего сделок 148 Короткие позиции (% выигравших) 146 (99.32%) Длинные позиции (% выигравших) 2 (100.00%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 147 (99.32%) Убыточные сделки (% от всех) 1 (0.68%)
Самая большая прибыльная сделка 268.34 убыточная сделка -116.03
Средняя прибыльная сделка 38.50 убыточная сделка -116.03
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 147 (5659.70) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-116.03)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 5659.70 (147) непрерывный убыток (число проигрышей) -116.03 (1)
Средний непрерывный выигрыш 147 непрерывный проигрыш 1

