OpenTiks - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14949
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Длинная позиция открывается при условии, что цена открытия последних 4 баров растет и одновременно растет их максимальное значение, продажа, соответственно, наоборот.
Strategy Tester Report
OpenTiks
Alpari-Classic (Build 218)
|Символ
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Период
|1 Час (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;
|Баров в истории
|2334
|Смоделировано тиков
|1824694
|Качество моделирования
|82.92%
|Ошибки рассогласования графиков
|40
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|5543.67
|Общая прибыль
|5659.70
|Общий убыток
|-116.03
|Прибыльность
|48.78
|Матожидание выигрыша
|37.46
|Абсолютная просадка
|163.01
|Максимальная просадка
|913.99 (8.50%)
|Относительная просадка
|8.50% (913.99)
|Всего сделок
|148
|Короткие позиции (% выигравших)
|146 (99.32%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|2 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|147 (99.32%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|1 (0.68%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|268.34
|убыточная сделка
|-116.03
|Средняя
|прибыльная сделка
|38.50
|убыточная сделка
|-116.03
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|147 (5659.70)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-116.03)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|5659.70 (147)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-116.03 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|147
|непрерывный проигрыш
|1
