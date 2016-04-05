CodeBaseKategorien
Expert Advisors

OpenTiks - Experte für den MetaTrader 4

Maksim Zerkalov
Ansichten:
822
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
Eine Kauf-Position wird eröffnet, wenn das "Open" und das "High" der letzten 4 Bars zugleich steigen. Der Verkauf geschieht unter gegenteiligen Bedingungen.

Strategie Tester Report
OpenTiks
Alpari-Classic (Build 218)

Symbol EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period 1 Hour (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
Parameter TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;

Balken im Test
 2334 Ticks modelliert
 1824694 Modellierungsqualität 82.92%
Fehler in Charts-Anpassung
 40




Ursprüngliche Einlage
 10000.00



Gesamt netto Profit
 5543.67 Brutto Profit
 5659.70 Brutto Verlust
 -116.03
Profit Faktor
 48.78 Erwartetes Ergebnis
 37.46

Absoluter Drawdown
 163.01 Maximaler Drawdown 913.99 (8.50%) Relativer Drawdown 8.50% (913.99)

Trades gesamt
 148 Short Positionen (gewonnen %) 146 (99.32%) Long Positionen (gewonnen %) 2 (100.00%)

 Profit Trades (% gesamt) 147 (99.32%) Verlust Trades (% gesamt) 1 (0.68%)
Größter Profit Trade
 268.34 Verlust Trade -116.03
Durchschnitt Profit Trade 38.50 Verlust Trade -116.03
Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 147 (5659.70) aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 1 (-116.03)
Maximum aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 5659.70 (147) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) -116.03 (1)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 147 aufeinanderfolgende Verluste
 1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8578

