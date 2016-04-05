Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
OpenTiks - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 822
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine Kauf-Position wird eröffnet, wenn das "Open" und das "High" der letzten 4 Bars zugleich steigen. Der Verkauf geschieht unter gegenteiligen Bedingungen.
Strategie Tester Report
OpenTiks
Alpari-Classic (Build 218)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;
|Balken im Test
|2334
|Ticks modelliert
|1824694
|Modellierungsqualität
|82.92%
|Fehler in Charts-Anpassung
|40
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|5543.67
|Brutto Profit
|5659.70
|Brutto Verlust
|-116.03
|Profit Faktor
|48.78
|Erwartetes Ergebnis
|37.46
|Absoluter Drawdown
|163.01
|Maximaler Drawdown
|913.99 (8.50%)
|Relativer Drawdown
|8.50% (913.99)
|Trades gesamt
|148
|Short Positionen (gewonnen %)
|146 (99.32%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|2 (100.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|147 (99.32%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|1 (0.68%)
|Größter
|Profit Trade
|268.34
|Verlust Trade
|-116.03
|Durchschnitt
|Profit Trade
|38.50
|Verlust Trade
|-116.03
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|147 (5659.70)
|aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)
|1 (-116.03)
|Maximum
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|5659.70 (147)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|-116.03 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|147
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8578
ZI_File_Functions_Full_Lib
Ein Bibliothekenpaket mit Dateifunktionen, um ohne Einschränkung in jedem Verzeichnis arbeiten zu können.Traders Dynamic Index mit Visuellem und akustischem Alarm
Ich ergänzte den akustischen Alarm, damit ein starkes Kauf- oder Verkaufssignal zur Verfügung steht, wenn "SoundOn" auf <true> gesetzt wurde.
Divergenz Trader
Divergenz Trader Expert Advisor.Ein einfacher Indikator, der die Richtung der MAs aller Zeitrahmen zugleich anzeigt
Auf den Chart werden Elemente unterschiedlicher Farben abhängig von der Richtung der MAs gezeichnet, allerdings dann nicht, wenn die MAs in unterschiedlichen Richtungen weisen.