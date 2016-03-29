请观看如何免费下载自动交易
如果最后四个柱的开盘价和它们的最大值都在增加就建仓买入. 卖出是基于相反的条件.
策略测试器报告
OpenTiks
Alpari-Classic (Build 218)
|交易品种
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|时段
|1 Hour (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
|模式
|每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
|参数
|TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;
|测试柱数
|2334
|建模订单数
|1824694
|建模质量
|82.92%
|Missmathced charts errors
|40
|初始存款
|10000.00
|总利润
|5543.67
|毛利
|5659.70
|毛损
|-116.03
|利润因子
|48.78
|期待收益
|37.46
|绝对回撤
|163.01
|Maximum drawdown
|913.99 (8.50%)
|相对回撤
|8.50% (913.99)
|交易总数
|148
|卖出仓位 (% 获胜)
|146 (99.32%)
|买入仓位 (% 获胜)
|2 (100.00%)
|获利交易 (% 总数)
|147 (99.32%)
|亏损交易 (% 总数l)
|1 (0.68%)
|最大
|获利交易
|268.34
|亏损交易
|-116.03
|平均
|获利交易
|38.50
|亏损交易
|-116.03
|最大
|连续获胜 (资金利润)
|147 (5659.70)
|连续亏损 (亏损资金)
|1 (-116.03)
|最大
|连续获利 (获胜次数)
|5659.70 (147)
|连续亏损 (失败次数)
|-116.03 (1)
|平均
|连续获胜
|147
|连续亏损
|1
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8578
同时显示全部时段MA移动方向的简单指标
根据选定时段的移动平均(MA)方向, 在当前图表上显示不同颜色的MA片段, 如果在选定时段上MA方向不同, 则根本不会显示.一个例子: 手数调整
代码示例