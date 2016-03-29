代码库部分
OpenTiks - MetaTrader 4EA

Maksim Zerkalov
已发布:
OpenTiks.mq4 (4.46 KB)
如果最后四个柱的开盘价和它们的最大值都在增加就建仓买入. 卖出是基于相反的条件.

策略测试器报告
OpenTiks
Alpari-Classic (Build 218)

交易品种 EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
时段 1 Hour (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18)
模式 每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
参数 TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;

测试柱数
 2334 建模订单数
 1824694 建模质量 82.92%
Missmathced charts errors
 40




初始存款
 10000.00



总利润
 5543.67 毛利
 5659.70 毛损
 -116.03
利润因子
 48.78 期待收益
 37.46

绝对回撤
 163.01 Maximum drawdown 913.99 (8.50%) 相对回撤 8.50% (913.99)

交易总数
 148 卖出仓位 (% 获胜) 146 (99.32%) 买入仓位 (% 获胜) 2 (100.00%)

 获利交易 (% 总数) 147 (99.32%) 亏损交易 (% 总数l) 1 (0.68%)
最大 获利交易
 268.34 亏损交易 -116.03
平均 获利交易 38.50 亏损交易 -116.03
最大 连续获胜 (资金利润) 147 (5659.70) 连续亏损 (亏损资金) 1 (-116.03)
最大 连续获利 (获胜次数) 5659.70 (147) 连续亏损 (失败次数) -116.03 (1)
平均 连续获胜 147 连续亏损
 1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8578

