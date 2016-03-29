如果最后四个柱的开盘价和它们的最大值都在增加就建仓买入. 卖出是基于相反的条件.

策略测试器报告 OpenTiks Alpari-Classic (Build 218)

交易品种 EURJPY (Euro vs Japanese Yen) 时段 1 Hour (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.11.17 23:00 (2008.09.01 - 2008.11.18) 模式 每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段) 参数 TrailingStop=30; StopLoss=0; Lots=0.1; magicnumber=777; PolLots=true; MaxOrders=0;

测试柱数

2334 建模订单数

1824694 建模质量 82.92% Missmathced charts errors

40









初始存款

10000.00







总利润

5543.67 毛利

5659.70 毛损

-116.03 利润因子

48.78 期待收益

37.46



绝对回撤

163.01 Maximum drawdown 913.99 (8.50%) 相对回撤 8.50% (913.99)

交易总数

148 卖出仓位 (% 获胜) 146 (99.32%) 买入仓位 (% 获胜) 2 (100.00%)

获利交易 (% 总数) 147 (99.32%) 亏损交易 (% 总数l) 1 (0.68%) 最大 获利交易

268.34 亏损交易 -116.03 平均 获利交易 38.50 亏损交易 -116.03 最大 连续获胜 (资金利润) 147 (5659.70) 连续亏损 (亏损资金) 1 (-116.03) 最大 连续获利 (获胜次数) 5659.70 (147) 连续亏损 (失败次数) -116.03 (1) 平均 连续获胜 147 连续亏损

1