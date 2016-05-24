Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Taf - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 848
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Taf.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8496
NRTR ATR STOP
NRTR_ATR_STOP Indicator.ChartPlusChart
Gráficos a partir de duas plataformas Metatrader exibidos em uma janela.
mysqlerror.mqh
Uma biblioteca MySQL 5.0 de códigos de erro. Se você utiliza uma conexão com o banco de dados MySQL em seu EA e o indicador ou script não funcionar ou acontecer algo de errado, então, esta biblioteca permitirá que você descubra qual foi o erro retornado pelo banco de dados MySQL .MTS Neural network plus MACD
Uma variação do tópico de redes Neurais: O sistema de negociação baseado na interação do indicador MACD e uma rede neural de camada dupla.