CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Taf - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
848
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Taf.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8496

NRTR ATR STOP NRTR ATR STOP

NRTR_ATR_STOP Indicator.

ChartPlusChart ChartPlusChart

Gráficos a partir de duas plataformas Metatrader exibidos em uma janela.

mysqlerror.mqh mysqlerror.mqh

Uma biblioteca MySQL 5.0 de códigos de erro. Se você utiliza uma conexão com o banco de dados MySQL em seu EA e o indicador ou script não funcionar ou acontecer algo de errado, então, esta biblioteca permitirá que você descubra qual foi o erro retornado pelo banco de dados MySQL .

MTS Neural network plus MACD MTS Neural network plus MACD

Uma variação do tópico de redes Neurais: O sistema de negociação baseado na interação do indicador MACD e uma rede neural de camada dupla.