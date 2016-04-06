CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Taf - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
782
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Taf.mq4 (3.07 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Taf Indikator.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8496

DiNapoli Preis Oszillator DiNapoli Preis Oszillator

Neue Version des berühmten und einfachen Indikators von Joe DiNapoli. Er ist anders als der Rest der Indikatoren dieses Typs, weil er die Überkauft und Überverkauft Levels berechnet und anzeigt.

RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW RSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW

Die Divergenz des RSI, die Fortsetzung des Themas Divergenz.

mysqlerror.mqh mysqlerror.mqh

Eine Bibliothek der MySQL 5.0 Fehlercodes. Wenn Ihr EA, Indikator oder Skript eine Verbindung zu einer MySQL-Datenbank verwendet, sie aber nicht funktioniert oder etwas schief gegangen ist, wird diese Bibliothek Ihnen den Fehler, den die MySQL-Datenbank zurück gibt, melden.

MTS Neural network plus MACD MTS Neural network plus MACD

Eine Variante des Themas Neuronales Netz: Das Handelssystem arbeitet mit dem MACD Indikator und einem Neuronalen Netz mit zwei Layern.