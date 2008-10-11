Скрипт UploadExport являетcя универсальным программным инструментом. Он создан для облегчения работы аналитика и трейдера, в части ежедневных рутинных операций по волновому анализу с помощью программы ELWAVE.

Скрипт находится в стадии разработки. Сейчас у Вас на руках промежуточный вариант скрипта. Конечный результат прогнозируется такой: cкрипт, в практически полностью автоматическом режиме, выгружает из МТ4 историю котировок по заданным задачам и загружает ее для анализа в ELWAVE.



Далее, по встроенному в скрипт алгоритму, запускается анализ и по окончании анализа, результат анализа может выводится как в печатном виде, так и сразу в виде индикаторной интерпретации на график соответствующего инструмента в МТ4.





В данной модификации скрипта реализованы пока только следующие функции:

Автоматическая выгрузка истории из МТ4. При запуске этой функции скрипт принудительно подкачивает, а затем выгружает все котировки по указанным инструментам, тайм-фреймам, и на, необходимую Вам, глубину истории.

Возможность создания списков выгрузки и графика выгрузки. Эта функция удобна для большого списка разных инструментов. Например, для одновременного анализа инструментов форекса и акций. Инструменты форекса котируются круглосуточно, а акции, только в рабочее время биржи. Все это можно настроить в скрипте.

Сообщение пользователю, при удачной выгрузке, звуком и текстом - очень удобно и видно во вкладке «эксперты» внизу терминала МТ4 какой инструмент сейчас выгружается. Если же Вы не за экраном компьютера, при включенной функции, то слышен ход выгрузки различных инструментов.

Для настройки смотрите видео или просмотрите приложеный zip - файл.

Upload Export





