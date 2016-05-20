O script UploadExport é uma ferramenta universal de programa . Foi desenvolvido para facilitar o trabalho do analista e do trader em relação às ações de rotinas diárias de análise de onda, utilizando o programa ELWAVE.

O script está atualmente em desenvolvimento. Agora você tem uma variante intermediária dele. O resultado final está previsto para ser o seguinte: o script, no modo quase totalmente automático, exporta o histórico de cotações por tarefas específicas a partir do MT4 e será carregado no ELWAVE para uma posterior análise.



Então a análise pelo algoritmo incorporado é lançado e, no final da análise, o seu resultado pode ser impresso ou pode ser exibido como uma interpretação do indicador no gráfico do símbolo correspondente em MT4.





No momento, apenas as seguintes funções são executadas nesta modificação do script:

A exportação automática do histórico das cotações a partir do MT4. Se esta função é lançada, o script obrigatoriamente roda, então exporta as cotações dos símbolos especificados, prazos e na profundidade necessária do histórico.

A possibilidade de criar listas de exportação e o cronograma da exportação. Esta função é conveniente para uma grande lista de símbolos diferentes. Por exemplo, para a análise simultânea dos símbolos do forex e ações. Os símbolos forex trabalham 24 horas por dia e as ações são negociadas apenas durante o tempo de trabalho da bolsa de valores. Tudo isso pode ser configurado no script.

Um texto ou notificação sonora informa ao usuário que a exportação foi realizada com sucesso. É muito conveniente e você pode ver o que os símbolos são exportados na parte inferior do terminal MT4, na aba "Experts". E se você não está na frente do monitor você vai ouvir o processo de exportação de símbolos diferentes, ativando a opção sonora.

Para configurá-lo, veja o vídeo abaixo ou o arquivo zip anexo.

Upload Export





