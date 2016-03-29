UploadExport 脚本程序是一个通用的程序工具. 它可以减轻每天使用ELWAVE程序进行波段分析的分析员和交易者的工作.

脚本目前还在开发中. 现在您看到的是一个中间版本. 最终结果准备达到这样: 脚本几乎是全自动模式, 它从MT4中通过指定任务输出报价的历史, 并将其上传到ELWAVE用于进一步分析.



然后启动内置算法进行分析, 在结束分析之后, 结果会打印出来或者使用指标在MT4对应交易品种的图表中显示出来.





现在在这个版本的脚本程序中只实现了以下功能:

自动从MT4中输出报价数据. 如果执行此功能, 脚本程序会输出指定的交易品种, 时段, 以及历史阶段中的报价.

可以创建一系列输出并安排时间计划. 这个功能对于一大系列不同的交易品种很方便. 例如, 为了同时分析外汇交易品种和股票. 外汇交易是一天24小时进行的, 而股票只是在股票交易的工作时间才进行. 所有那些都可以在脚本中设置.

当输出成功完成后会给用户文字或者声音通知. 您可以方便地在MT4终端底部, "专家"页面看到正在输出哪些交易品种. 如果您不在监视器前, 如果您启用了这个选项, 将能够听到输出不同交易品种的过程.

如何设置请参照以下的视频和附加的zip文件.

Upload Export





