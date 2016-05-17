Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SimpleTrade - high profit - Asesor Experto para MetaTrader 4
Apertura - cierre:
La posición se abre al principio del día siguiendo una regla sencilla:
if(Open[0]>Open[3]) COMPRA; if(Open[0]<Open[3]) VENTA;
El cierre se realiza por StopLoss al principio del día siguiente.
Parámetros de entrada:
1. stop - nivel StopLoss. Se establece en puntos, por defecto stop = 500;
2. lots - tamaño del lote. Por defecto lots = 1;
Simulación:
A pesar de su sencillez, el EA muestra buenos resultados en los mercados de tendencia:
Par EUR\USD, período D1:
SimpleTrade - high profit!
Par EUR\JPY, período D1:
SimpleTrade - high profit!
Sin embargo, la prueba con USD\JPY no ha mostrado resultados positivos. ¿Qué opinan, por qué será?
