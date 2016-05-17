Apertura - cierre:

La posición se abre al principio del día siguiendo una regla sencilla:

if ( Open [ 0 ]> Open [ 3 ]) COMPRA; if ( Open [ 0 ]< Open [ 3 ]) VENTA;

El cierre se realiza por StopLoss al principio del día siguiente.

Parámetros de entrada:

1. stop - nivel StopLoss. Se establece en puntos, por defecto stop = 500;

2. lots - tamaño del lote. Por defecto lots = 1;

Simulación:



A pesar de su sencillez, el EA muestra buenos resultados en los mercados de tendencia:

Par EUR\USD, período D1:

SimpleTrade - high profit!



Par EUR\JPY, período D1:

SimpleTrade - high profit!



Sin embargo, la prueba con USD\JPY no ha mostrado resultados positivos. ¿Qué opinan, por qué será?