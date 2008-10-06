开盘-收盘 :

依据简单的规则开盘在一天的开始：

if ( Open [ 0 ] > Open [ 3 ] ) 买入 ; if ( Open [ 0 ] < Open [ 3 ] ) 买出 ;

收盘根据止损或第二天的清晨。

输入参量:

1. stop - StopLoss水平。设定点值，默认值为500;

2. lots -标准手大小。默认标准手1;

测试:



在趋势市场中智能交易显示了不错的结果：

货币对 EUR\USD, 时间周期 D1:

货币对 EUR\JPY, 时间周期 D1:





不过，货币对 USD\JPY 的测试则没有上面的好结果。您认为是什么原因呢？