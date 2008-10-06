请观看如何免费下载自动交易
SimpleTrade - high profit!
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
开盘-收盘 :
依据简单的规则开盘在一天的开始：
if(Open[0]>Open[3]) 买入; if(Open[0]<Open[3]) 买出;
收盘根据止损或第二天的清晨。
输入参量:
1. stop - StopLoss水平。设定点值，默认值为500;
2. lots -标准手大小。默认标准手1;
测试:
在趋势市场中智能交易显示了不错的结果：
货币对 EUR\USD, 时间周期 D1:
货币对 EUR\JPY, 时间周期 D1:
不过，货币对 USD\JPY 的测试则没有上面的好结果。您认为是什么原因呢？
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8462
