SimpleTrade - high profit! - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4947
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Открытие-закрытие:
Открытие позиции происходит в начале каждого дня по простому правилу:
if(Open[0]>Open[3]) ПОКУПКА; if(Open[0]<Open[3]) ПРОДАЖА;
Закрытие происходит по StopLoss или в начале следующего дня.
Входные параметры:
1. stop - уровень StopLoss. Задается в пунктах, по умолчанию stop = 500;
2. lots - размер лота. По умолчанию lots = 1;
Тестирование:
Несмотря на свою простоту, эксперт показывает неплохие результаты на трендовых рынках:
Пара EUR\USD, период D1:
SimpleTrade - high profit!
Пара EUR\JPY, период D1:
SimpleTrade - high profit!
Тем не менее, тестирование на USD\JPY не дало положительных результатов. Как вы считаете, почему?
Данные тестирования в strategy tester.rar файле. Тестировался с 29.09 по 30.09 так как стратегия рассчитано на М1. Но к сожалению работает не по стратегий. В некоторых местах где он должен закрываться он не закрывается и так уходит в минус.Info
Спред, своп, минимальная граница стопов, цена пункта, максимальный расчётный лот!!!
