CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

SimpleTrade - high profit! - эксперт для MetaTrader 4

Oleksandr | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
4947
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Открытие-закрытие:

Открытие позиции происходит в начале каждого дня по простому правилу:

if(Open[0]>Open[3]) ПОКУПКА;
if(Open[0]<Open[3]) ПРОДАЖА;

Закрытие происходит по StopLoss или в начале следующего дня.

Входные параметры:

1. stop - уровень StopLoss. Задается в пунктах, по умолчанию stop = 500;

2. lots - размер лота. По умолчанию lots = 1;

Тестирование:

Несмотря на свою простоту, эксперт показывает неплохие результаты на трендовых рынках:

Пара EUR\USD, период D1:

SimpleTrade - high profit!

Пара EUR\JPY, период D1:

SimpleTrade - high profit!

Тем не менее, тестирование на USD\JPY не дало положительных результатов. Как вы считаете, почему?

open_close&stochastic_strategy open_close&stochastic_strategy

Данные тестирования в strategy tester.rar файле. Тестировался с 29.09 по 30.09 так как стратегия рассчитано на М1. Но к сожалению работает не по стратегий. В некоторых местах где он должен закрываться он не закрывается и так уходит в минус.

Info Info

Спред, своп, минимальная граница стопов, цена пункта, максимальный расчётный лот!!!

Exoticwavein Exoticwavein

Индикатор записывает историю в CSV-файл.

MA Angle Tony MA Angle Tony

Индикатор MAAngleTony.