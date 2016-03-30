Öffnen und schließen:

Am Tagesanfang wird eine Position nach der folgenden simplen Regel geöffnet:

if ( Open [ 0 ]> Open [ 3 ]) BUY; if ( Open [ 0 ]< Open [ 3 ]) SELL;

Das Schließen der Position geschieht durch Stop-Loss oder mit dem Beginn des neuen Tages.

Eingabeparameter

1. stop - StopLoss level. Wird in Punkten angegeben, stop = 500 als Standardwert;

2. lots - lot size, lots = 1 als Standardwert;

Testing:



Trotz seiner einfachen Art zeigt dieser EA gute Ergebnisse in Märkten mit einem festen Trend:

Symbol EUR\USD, Periode D1:

Symbol EUR\JPY, Periode D1:





Allerdings brachte der Test auf USDJPY keine positiven Ergebnisse Was meint ihr warum das so ist?