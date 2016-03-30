und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SimpleTrade - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 883
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Öffnen und schließen:
Am Tagesanfang wird eine Position nach der folgenden simplen Regel geöffnet:
if(Open[0]>Open[3]) BUY; if(Open[0]<Open[3]) SELL;
Das Schließen der Position geschieht durch Stop-Loss oder mit dem Beginn des neuen Tages.
Eingabeparameter
1. stop - StopLoss level. Wird in Punkten angegeben, stop = 500 als Standardwert;
2. lots - lot size, lots = 1 als Standardwert;
Testing:
Trotz seiner einfachen Art zeigt dieser EA gute Ergebnisse in Märkten mit einem festen Trend:
Symbol EUR\USD, Periode D1:
Symbol EUR\JPY, Periode D1:
Allerdings brachte der Test auf USDJPY keine positiven Ergebnisse Was meint ihr warum das so ist?
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8462
Price Channel Indikator.EA Based on Laptrend and Some Other Indicators
Ich habe diesen in die Karte auf Basis des MQL4 Lehrmaterials entwickelt. Dieser modifizierte EA ist ebenfalls aus diesem Material. Es handelt sich um Standardfunktion da ich zur Zeit noch nichts Besseres selber entwickeln kann. Nur das Herzstück wurde von mir modifiziert ist.
Mein erster EAVariation Index
Dieser Indikator zeigt an ob ein Trend oder ein Seitwärtstrend dominiert, oder ob eine zufällige Bewegung vorliegt.