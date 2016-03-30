CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

SimpleTrade - Experte für den MetaTrader 4

Oleksandr | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
883
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Öffnen und schließen:

Am Tagesanfang wird eine Position nach der folgenden simplen Regel geöffnet:

if(Open[0]>Open[3]) BUY;
if(Open[0]<Open[3]) SELL;

Das Schließen der Position geschieht durch Stop-Loss oder mit dem Beginn des neuen Tages.

Eingabeparameter

1. stop - StopLoss level. Wird in Punkten angegeben, stop = 500 als Standardwert;

2. lots - lot size, lots = 1 als Standardwert;

Testing:

Trotz seiner einfachen Art zeigt dieser EA gute Ergebnisse in Märkten mit einem festen Trend:

Symbol EUR\USD, Periode D1:

Symbol EUR\JPY, Periode D1:


Allerdings brachte der Test auf USDJPY keine positiven Ergebnisse Was meint ihr warum das so ist?

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8462

Price Channel Price Channel

Price Channel Indikator.

EA Based on Laptrend and Some Other Indicators EA Based on Laptrend and Some Other Indicators

Ich habe diesen in die Karte auf Basis des MQL4 Lehrmaterials entwickelt. Dieser modifizierte EA ist ebenfalls aus diesem Material. Es handelt sich um Standardfunktion da ich zur Zeit noch nichts Besseres selber entwickeln kann. Nur das Herzstück wurde von mir modifiziert ist.

MA Cross MA Cross

Mein erster EA

Variation Index Variation Index

Dieser Indikator zeigt an ob ein Trend oder ein Seitwärtstrend dominiert, oder ob eine zufällige Bewegung vorliegt.