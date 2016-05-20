Participe de nossa página de fãs
SimpleTrade lucro alto - expert para MetaTrader 4
- 849
-
Abertura-Fechamento:
A abertura da posição é realizada no início de cada dia por uma simples regra:
if(Open[0]>Open[3]) BUY; if(Open[0]<Open[3]) SELL;
O fechamento é realizado pela perda do StopLoss ou no início do dia seguinte.
Parâmetros de Entrada:
1. stop - nivel do StopLoss. Especificado em pontos, stop = 500 por padrão;
2. lotes - tamanho do lote, lots = 1 por padrão;
Testando:
Apesar de sua simplicidade, o EA mostra bons resultados nos mercados de tendências:
Simbolo EUR\USD, período D1:
Simbolo EUR\JPY, período D1:
No entanto, o teste no USD/JPY não teve os resultados positivos. O que você acha, por que é assim?
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8462
