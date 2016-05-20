CodeBaseSeções
Abertura-Fechamento:

A abertura da posição é realizada no início de cada dia por uma simples regra:

if(Open[0]>Open[3]) BUY;
if(Open[0]<Open[3]) SELL;

O fechamento é realizado pela perda do StopLoss ou no início do dia seguinte.

Parâmetros de Entrada:

1. stop - nivel do StopLoss. Especificado em pontos, stop = 500 por padrão;

2. lotes - tamanho do lote, lots = 1 por padrão;

Testando:

Apesar de sua simplicidade, o EA mostra bons resultados nos mercados de tendências:

Simbolo EUR\USD, período D1:

Simbolo EUR\JPY, período D1:


No entanto, o teste no USD/JPY não teve os resultados positivos. O que você acha, por que é assim?

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8462

