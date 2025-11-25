당사 팬 페이지에 가입하십시오
IncEnvelopesOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CEnvelopesOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에 의한 Envelopes 인디케이터 값 계산을 위한 클래스입니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 기간;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - MA 계산 방법;
- double aDeviation - 막대의 너비.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드를 호출합니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 나온 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double & aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;
- double & aMA[] - 계산된 MA 값;
- double & aUpper[] - 상단 라인의 계산된 값;
- double & aLower[] - 하단 라인의 계산된 값.
추가 메서드
- int BarsRequired() - 인디케이터를 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
Test_EnvelopesOnArray.mq5 파일은 CEnvelopesOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncEnvelopesOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
기술 지표 봉투선 (엔벨로프)은 두 개의 이동 평균으로 구성되며, 그 중 하나는 위쪽으로, 다른 하나는 아래쪽으로 이동합니다. 밴드 경계 오프셋의 최적 상대값 선택은 시장 변동성에 따라 결정되며, 변동성이 높을수록 오프셋이 커집니다.
