La clase CVHFOnArray está diseñada para calcular los valores de Vertical Horizontal Filter (VHF) - Filtro Vertical Horizontal en búferes de indicador.

Utilización:

El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int VHFPeriod - periodo del indicador.

La función OnCalculate() llama al método Solve() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double aDataHigh[] - búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador; double aDataLow[] - búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador; double aDataClose[] - búfer con los datos del cierre (Close) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del cierre (Close) para el cálculo del indicador; double aVHF[] - valor calculado del indicador.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo del indicador;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo del indicador; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador.

Test_VHFOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CVHFOnArray. El archivo IncVHFOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

Vertical Horizontal Filter (VHF) muestra la fase actual del mercado: mercado en tendencia o plano. A. White lo describió por primera vez en 1991.



