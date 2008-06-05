Позиция открывается раз в четыре часа. Для определения направления открытия используется функция MathRand(). Если полученное значение превышает (32767\2)=16383.5, совершается операция покупки. Иначе - продажи. Закрытие позиции совершается через четыре часа, после чего открывается новая, по тому же принципу.



