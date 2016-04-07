Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FX-CHAOS - SEGUNDA EDICIÓN - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1154
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El archivo contiene 2 indicadores y plantilla. Zigzag-fractals rastrea y conecta el fractal superior e inferior entre sí. Fx-ao muestra la angulación. Puede encontrar la descripción detallada de la estrategia en el sitio web www.fx-chaos.by.ru.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8052
Anteproyecto del Asesor Experto que tradea usando ZIGZAG-FRACTALS para high/low de la barra anterior en el gráfico de una hora en la dirección de la tendencia del día. Take Profit es de 13 puntos.Set2StopOrders
Colocación de dos órdenes Stop pendientes para la ruptura de un cierto ratio comercial, por ejemplo, antes de la publicación de importantes noticias económicas.
Librería para probar la cartera de Asesores Expertos.Grachi Mika
Es una interpretación más del indicador bien conocido ZigZag.