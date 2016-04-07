CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FX-CHAOS - SEGUNDA EDICIÓN - indicador para MetaTrader 4

Pavel | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1154
Ranking:
(2)
Publicado:
1.zip (3.37 KB)
FX-AO.mq4 (2.68 KB) ver
ZIGZAG-FRACTALS.mq4 (6.28 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El archivo contiene 2 indicadores y plantilla. Zigzag-fractals rastrea y conecta el fractal superior e inferior entre sí. Fx-ao muestra la angulación. Puede encontrar la descripción detallada de la estrategia en el sitio web www.fx-chaos.by.ru.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8052

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

Anteproyecto del Asesor Experto que tradea usando ZIGZAG-FRACTALS para high/low de la barra anterior en el gráfico de una hora en la dirección de la tendencia del día. Take Profit es de 13 puntos.

Set2StopOrders Set2StopOrders

Colocación de dos órdenes Stop pendientes para la ruptura de un cierto ratio comercial, por ejemplo, antes de la publicación de importantes noticias económicas.

b-Account b-Account

Librería para probar la cartera de Asesores Expertos.

Grachi Mika Grachi Mika

Es una interpretación más del indicador bien conocido ZigZag.