コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FX-CHAOS - 第2版 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Pavel | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
956
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
1.zip (3.37 KB)
FX-AO.mq4 (2.68 KB) ビュー
ZIGZAG-FRACTALS.mq4 (6.28 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ZIPアーカイブには2つのインジケータとテンプレートがあります。Zigzag-fractalsは、上フラクタルと下フラクタルをトラックし、つなぎます。Fx-aoは、角形成を表示します。詳細はこちらをご覧ください。: www.fx-chaos.by.ru


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8052

b-Account b-Account

EAのセットのバックテストを行うライブラリです。

Grachi Mika Grachi Mika

もう一つのZigZag系のインジケータです。

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

ZIGZAG-FRACTALSを使って、日中トレンドの方向へ1時間足で前の足の高値･安値で取引するEAのドラフトです。13pips利食い。

Set2StopOrders Set2StopOrders

指定されたレンジの折り返しで指値注文を発注します。例えば、重要な経済ニュースが出てくる前に発注。