EAのセットのバックテストを行うライブラリです。

ZIGZAG-FRACTALSを使って、日中トレンドの方向へ1時間足で前の足の高値･安値で取引するEAのドラフトです。13pips利食い。

指定されたレンジの折り返しで指値注文を発注します。例えば、重要な経済ニュースが出てくる前に発注。