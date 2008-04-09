Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FX-CHAOS - ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8951
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В архиве 2 индикатора и шаблон. Zigzag-fractals – отслеживает и соединяет между собой верхний и нижний фрастал. Fx-ao – показывает ангуляцию. Полное описание стратегии вы можете найти на сайте: www.fx-chaos.by.ru.
Наброски советника, торгующего с использованием ZIGZAG-FRACTALS по high/low предыдущего бара на часовом графике в направлении дневного тренда. Тейк профит 13 пунктов.FX-CHAOS
Наброски советника, работающего по H4 с первым входом по дневному графику.С использованием фиксировано - пропорционального метода управления капиталом и обратной пирамиды.
Советник задумывался для трейлинга, но в процессе разработки к нему добавил "графическое управление ордерами".MTF_Accumulation/distribution
Индикатор MTF_Accumulation/distribution. Модифицированная версия индикатора Accumulation/distribution.