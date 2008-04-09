CodeBaseРазделы
Индикаторы

FX-CHAOS - ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ - индикатор для MetaTrader 4

Pavel
8951
(2)
В архиве 2 индикатора и шаблон. Zigzag-fractals – отслеживает и соединяет между собой верхний и нижний фрастал. Fx-ao – показывает ангуляцию. Полное описание стратегии вы можете найти на сайте: www.fx-chaos.by.ru.


FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

Наброски советника, торгующего с использованием ZIGZAG-FRACTALS по high/low предыдущего бара на часовом графике в направлении дневного тренда. Тейк профит 13 пунктов.

FX-CHAOS FX-CHAOS

Наброски советника, работающего по H4 с первым входом по дневному графику.С использованием фиксировано - пропорционального метода управления капиталом и обратной пирамиды.

TRAYLER+ TRAYLER+

Советник задумывался для трейлинга, но в процессе разработки к нему добавил "графическое управление ордерами".

MTF_Accumulation/distribution MTF_Accumulation/distribution

Индикатор MTF_Accumulation/distribution. Модифицированная версия индикатора Accumulation/distribution.