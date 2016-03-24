CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FX-CHAOS - SECOND EDITION - Indikator für den MetaTrader 4

Pavel | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
894
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
1.zip (3.37 KB)
FX-AO.mq4 (2.68 KB) ansehen
ZIGZAG-FRACTALS.mq4 (6.28 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

In dem Archiv befinden sich zwei Indikatoren und eine Vorlage. Zigzag-fractals verbindet die oberen und unteren fraktale zueinander. Fx-ao Zeig die Achsabweichung. Die vollständige Beschreibung finden Sie hier: www.fx-chaos.by.ru.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8052

b-Account b-Account

Diese Bibliothek wurde entwickelt um das Portfolio des Expert-Advisors zu testen.

Rooks Returned Rooks Returned

Eine weitere Interpretation des bekannten ZigZag. Der Indikator wurde geschrieben, um gemäß dem folgenden Tradingsystem zu arbeiten: http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t=1368 The indicator works with ZigZag by Rosh (Zigzag2_R_).

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

Entwurf eines Trendfolge EAs auf Tageschart-Basis unter Verwendung von ZIGZAG-FRACTALS auf Hoch/Tief der vornagegangenen Bar in einem 1-Stunden-Chart. Das TakeProfit liegt bei 13 points.

Set2StopOrders Set2StopOrders

Setzen von zwei Pending-Stop-Orders für einen Ausbruchsszenario aus einer Handelsspanne, zum Beispiel bevor wichtige News anstehen.