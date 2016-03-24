und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FX-CHAOS - SECOND EDITION - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 894
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
In dem Archiv befinden sich zwei Indikatoren und eine Vorlage. Zigzag-fractals verbindet die oberen und unteren fraktale zueinander. Fx-ao Zeig die Achsabweichung. Die vollständige Beschreibung finden Sie hier: www.fx-chaos.by.ru.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8052
Diese Bibliothek wurde entwickelt um das Portfolio des Expert-Advisors zu testen.Rooks Returned
Eine weitere Interpretation des bekannten ZigZag. Der Indikator wurde geschrieben, um gemäß dem folgenden Tradingsystem zu arbeiten: http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t=1368 The indicator works with ZigZag by Rosh (Zigzag2_R_).
Entwurf eines Trendfolge EAs auf Tageschart-Basis unter Verwendung von ZIGZAG-FRACTALS auf Hoch/Tief der vornagegangenen Bar in einem 1-Stunden-Chart. Das TakeProfit liegt bei 13 points.Set2StopOrders
Setzen von zwei Pending-Stop-Orders für einen Ausbruchsszenario aus einer Handelsspanne, zum Beispiel bevor wichtige News anstehen.