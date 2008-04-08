CodeBaseРазделы
Grachi Mika - индикатор для MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Опубликован:
Обновлен:
Еще одна интерпретация видения всем известного ZigZag.

Индикатор работает с Зигзагом от Роша (Zigzag2_R_).

Индикатор Grachi_Mika

