Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Grachi Mika - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4446
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Еще одна интерпретация видения всем известного ZigZag.
Индикатор работает с Зигзагом от Роша (Zigzag2_R_).
Volatility
Простой индикатор, который считает только волатильность определенной пары (или иного инструмента, доступного в терминале).MTF_CustomCandle[HL]
Индикатор MTF_CustomCandle[HL].
FX-TREND
Индикатор показывает тренд на дневном графике(2) с использованием индикатора ZIGZAG-FRACTALS. Также показывает цену входа по HIGH/LOW предыдущего бара на текущем таймфрейме.FX-CHAOS
Наброски советника, работающего по H4 с первым входом по дневному графику.С использованием фиксировано - пропорционального метода управления капиталом и обратной пирамиды.