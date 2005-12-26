Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
History Data Analysis - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7153
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Представленный код выявляет в данных истории отсутствующие бары (далее "дыры") и разрывы (большие дыры), определяет их размер, длительность и гэп, работает на всех инструментах.
Предназначен для внутредневных графиков, поэтому таймфрейм ограничен периодом - H4, при анализе учитываютcя только выходные дни (суббота и воскресение - 48 часов), остальные моменты код считает дырами или разрывами.
Для удобства работы на графике, в коде предусмотрен фильтр, где можно задать (данные опции можно отменить в свойствах скрипта):
- 1. количество отсутствующих баров на таймфреймах (M1,5,15,30), которые код будет игнорировать как дыры;
- 2. количество отсутствующих баров (минимальное значение), которое код считал бы разрывом (по умолчанию 20 баров). При равенстве этих значений 1 и 2, все найденные дыры код будет считать разрывами;
- 3. количество отсутствующих пипсов, которые код будет игнорировать как гэп.
Представленный код запускается как скрипт. Для упрощения в коде, где возможно, имеются комментарии, результаты выводятся в *.txt файл.
Код создан на MT4 build 182.
!!! Если данные истории "склеены" или поставлялись больше чем одним брокером, то результат отчета может содержать неточности в части, отмеченной примечанием (***включая выходные дни).
Индиктор DailyPivot Points помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.Relative Vigor Index, RVI
Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на том, что на бычьем рынке цена закрытия, обычно выше, чем цена открытия (и наоборот на медвежьем рынке).