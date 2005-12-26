History Data Analysis

Представленный код выявляет в данных истории отсутствующие бары (далее "дыры") и разрывы (большие дыры), определяет их размер, длительность и гэп, работает на всех инструментах.

Предназначен для внутредневных графиков, поэтому таймфрейм ограничен периодом - H4, при анализе учитываютcя только выходные дни (суббота и воскресение - 48 часов), остальные моменты код считает дырами или разрывами.

Для удобства работы на графике, в коде предусмотрен фильтр, где можно задать (данные опции можно отменить в свойствах скрипта):

1. количество отсутствующих баров на таймфреймах (M1,5,15,30), которые код будет игнорировать как дыры;



2. количество отсутствующих баров (минимальное значение), которое код считал бы разрывом (по умолчанию 20 баров). При равенстве этих значений 1 и 2, все найденные дыры код будет считать разрывами;

3. количество отсутствующих пипсов, которые код будет игнорировать как гэп.

Представленный код запускается как скрипт. Для упрощения в коде, где возможно, имеются комментарии, результаты выводятся в *.txt файл.



Код создан на MT4 build 182.

!!! Если данные истории "склеены" или поставлялись больше чем одним брокером, то результат отчета может содержать неточности в части, отмеченной примечанием (***включая выходные дни).





