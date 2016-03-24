CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Gann Hi-lo Activator SSL - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1782
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber: Kalenzo

Dieser schlichte Indikator erlaubt es Anfängern MQL4 besser zu verstehen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8032

Short-Term Trends Short-Term Trends

Eine Tradingstrategie für kurzfristige Trends.

HMA4 HMA4

Modifizierter Indikator HMA.

MTF Stochastic v2.0 MTF Stochastic v2.0

Eine weitere Version des Stochastik Indikators. Er arbeitet mit allen Perioden.

MTF_DeMarker MTF_DeMarker

Ein weiterer Demarka Indikator befindet sich in der Entwicklung und arbeitet auf der Basis des Vergleichs von Maximalwerten der aktuellen Bar gegenüber den Maximalwerten der vorangegangenen Bar.