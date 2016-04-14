Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MA Cross 3MACross Alert WarnSig - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1250
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: 2008forextsd mladen
Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig. El autor explica su funcionamiento aquí.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8012
Advanced Get Oscillator
Indicador Advanced Get Oscillator.Fisher_m11
Indicador Fisher_m11.
Force Index, FRC
El indicador "Índice de Fuerza" (Force Index, FRC) mide la fuerza de la tendencia alcista en cada incremento y la fuerza de la tendencia bajista en cada caída.Elite eFibo Trader
Asesor para MetaTrader 4 que comercia con Fibonacci.