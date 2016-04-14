CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MA Cross 3MACross Alert WarnSig - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1250
Ranking:
(4)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: 2008forextsd mladen

Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig. El autor explica su funcionamiento aquí.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8012

Advanced Get Oscillator Advanced Get Oscillator

Indicador Advanced Get Oscillator.

Fisher_m11 Fisher_m11

Indicador Fisher_m11.

Force Index, FRC Force Index, FRC

El indicador "Índice de Fuerza" (Force Index, FRC) mide la fuerza de la tendencia alcista en cada incremento y la fuerza de la tendencia bajista en cada caída.

Elite eFibo Trader Elite eFibo Trader

Asesor para MetaTrader 4 que comercia con Fibonacci.