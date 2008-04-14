请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MA Cross 3MACross Alert WarnSig - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4021
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: 2008forextsd mladen
指标MA Cross 3MACross Alert WarnSig。查看作者给出的说明
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8012
