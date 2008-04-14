代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MA Cross 3MACross Alert WarnSig - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
4021
等级:
(4)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者: 2008forextsd mladen

指标MA Cross 3MACross Alert WarnSig。查看作者给出的说明


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8012

Contrarian trade MA Contrarian trade MA

智能交易 Contrarian trade MA。在 MA上运行。

Heiken_Ashi_Ma 20 Heiken_Ashi_Ma 20

Heiken_Ashi_Ma 20指标

DoubleMA Crossover EA DoubleMA Crossover EA

智能交易DoubleMA Crossover EA。

DT RSI EXP1 DT RSI EXP1

智能交易 DT-RSI-EXP1. 使用指标 RSI 和RFTL。