CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Delta - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1193
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

Indicador Delta.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7964

SATL SATL

(Slow Adaptive Trend Line) – the «slow» adaptive trend line is calculated using a digital low-pass filter LPF-2. LPF-2 serves to eliminate the noises and market cycles with longer fluctuation periods.

DeMarker DeMarker

O indicador Demarker baseia-se na comparação do período máximo com o período máximo anterior.

SHI_SilverTrendSig SHI_SilverTrendSig

The indicator generates buy and sell signals.

MTF Stochastic Standard MTF Stochastic Standard

Indicador MTF Stochastic Standard. Mostra 4 estocásticos em Um.