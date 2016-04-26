Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Delta - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1193
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado
Indicador Delta.
Indicador Delta.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7964
SATL
(Slow Adaptive Trend Line) – the «slow» adaptive trend line is calculated using a digital low-pass filter LPF-2. LPF-2 serves to eliminate the noises and market cycles with longer fluctuation periods.DeMarker
O indicador Demarker baseia-se na comparação do período máximo com o período máximo anterior.
SHI_SilverTrendSig
The indicator generates buy and sell signals.MTF Stochastic Standard
Indicador MTF Stochastic Standard. Mostra 4 estocásticos em Um.