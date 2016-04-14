CodeBaseSecciones
MTF_Bbands - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1051
Ranking:
(5)
Publicado:
yMTF_BBANDS.mq4 (4.72 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: No indicado

Indicador MTF_Bbands. Trabaja de forma conjunta con el indicador BBands.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7957

