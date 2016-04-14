Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Velocity_v2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1036
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: igorad
Indicador Velocity_v2.
Indicador Velocity_v2.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7959
WildersDMI_v1
Indicador WildersDMI_v1.MTF_Bbands
Indicador MTF_Bbands. Trabaja de forma conjunta con el indicador BBands.
PrintText
El script expone las capacidades de representación de información de texto en el gráficoMoving Average
El asesor Moving Average usa para formar las señales comerciales una media móvil.