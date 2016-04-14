CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Velocity_v2 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1036
Ranking:
(8)
Publicado:
Velocity_v2.mq4 (2.99 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: igorad

Indicador Velocity_v2.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7959

WildersDMI_v1 WildersDMI_v1

Indicador WildersDMI_v1.

MTF_Bbands MTF_Bbands

Indicador MTF_Bbands. Trabaja de forma conjunta con el indicador BBands.

PrintText PrintText

El script expone las capacidades de representación de información de texto en el gráfico

Moving Average Moving Average

El asesor Moving Average usa para formar las señales comerciales una media móvil.