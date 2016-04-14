El indicador Índice de Movimiento Direccional Medio (Average Directional Movement Index, ADX) ayuda a determinar si hay alguna tendencia o no en los precios.

Fue desarrollado y descrito por Welles Wilder en el libro «Nuevos conceptos de los sistemas técnicos de trading».

Average Directional Movement Index, ADX

El modo de tradear más simple, basado en el sistema de movimiento direccional, supone la comparación de dos indicadores direccionales: +DI de 14 períodos y -DI de 14 períodos. Para eso hay que aplicar los gráficos de los indicadores uno a otro, o bien restar +DI de -DI. W. Wilder recomienda comprar cuando +DI supera -DI, y vender cuando +DI baja por debajo de -DI.

Estas sencillas reglas W.Wilder las completa también con la "regla de puntos extremos". Esta regla sirve para evitar las señales falsas y reducir el número de transacciones concluidas. Según el principio de puntos extremos, en el momento del cruce de +DI con -DI es necesario marcar el "punto extremo". Si +DI sube por encima de -DI, este punto es el precio máximo del día del cruce. Si +DI baja por debajo de -DI, este punto es el precio mínimo del día del cruce.

Luego el punto extremo se utiliza como el nivel de entrada al mercado. Así, tras la señal de compra (+DI ha superado -DI) hay que esperar hasta que el precio suba por encima del punto extremo, y sólo después de eso comprar. Si el precio no consigue superar el punto extremo, hay que mantener la posición corta.



Fórmula y valores

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

Donde:

N — cantidad de periodos para el cálculo;

SUM (..., N) — suma en N periodos;

+DI — valor del indicador de dirección positiva del movimiento de los precios (positive directional index);

-DI — valor del indicador de dirección negativa del movimiento de los precios (negative directional index).





Descripción del indicador técnico

Podrá encontrar la descripción completa de Average Directional Movement Index en el apartado Análisis técnico: Average Directional Movement Index