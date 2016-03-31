コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MTF_BBands - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: 不明

インディケータMTF_BBands。インディケータBBandsとともに動作します。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7957

