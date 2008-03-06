CodeBaseРазделы
Индикаторы

MTF_Bbands - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4600
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: не указан

Индикатор MTF_Bbands. Работает с индикатором BBands.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7957

