Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MTF_Bbands - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 811
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: unbekannt
MTF_Bbands Indikator. Verwendet den BBands-Indikator.
MTF_Bbands Indikator. Verwendet den BBands-Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7957
MTF_MAChnl810_Env
MTF_MAChnl810_Env Indikator.Average Directional Movement Index, ADX
Der Average Directional Movement Index Indikator (ADX) hilft festzustellen ob ein Preistrend vorliegt.
WildersDMI_v1
WildersDMI_v1 Indikator.Velocity_v2
Velocity_v2 Indikator.