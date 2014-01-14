Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Por lo general, los osciladores comparan el precio suavizado de una herramienta financiera y su valor hace n periodos. Larry Williams se dio cuenta de que la eficacia de este tipo de osciladores puede variar dependiendo del número de periodos empleados en su cálculo. Así que creó el Ultimate Oscillator que utiliza una suma ponderada de tres osciladores con diferentes periodos de tiempo.
Larry Williams describió por primera vez el oscilador en 1985 en la revista "Análisis técnico de Acciones y Materias Primas". Los valores del indicador varían en un rango de cero a 100 y el centro es el valor 50. Valores por debajo de 30 se corresponden con la zona de sobreventa, y los valores entre 70 y 100 con la zona de sobrecompra.
El oscilador utiliza tres periodos de tiempo que se pueden establecer manualmente. Por defecto, son iguales a 7, 14 y 28 barras. Recuerde que periodos más largos incluyen los más cortos. Eso significa que los valores de periodo 28 descuentan los valores de periodo 14 y periodo 7. Por lo tanto, utilizamos los valores del periodo más corto en tres ocasiones, por lo que estos valores influyen en el resultado del oscilador por encima del resto.
Larry Williams recomienda que se inicie una operación al detectar una divergencia.
Usted debe comprar si:
- Aparece una divergencia alcista: los precios han alcanzado un nuevo mínimo que no ha sido confirmado por un nuevo mínimo del oscilador;
- El oscilador cae por debajo de 30 cuando aparece la divergencia alcista;
- Y entonces el oscilador se eleva por encima del nivel máximo alcanzado en el momento de formación de la divergencia alcista. Este es el momento en que usted debe comprar.
Cerrar las posiciones largas, si:
- El oscilador sube por encima de 50 y luego cae por debajo de 45;
- El oscilador se eleva por encima de 70 (a veces es mejor esperar hasta que caiga por debajo de 70);
- Aparece señal de venta.
Usted debe vender si:
- Aparece una divergencia bajista: los precios han alcanzado un nuevo máximo que no ha sido confirmado por un nuevo máximo del oscilador;
- El oscilador sube por encima de 50 cuando aparece la divergencia bajista;
- Y entonces el oscilador cae por debajo del nivel mínimo alcanzado en el momento de formación de la divergencia bajista.
Cerrar las posiciones cortas, si:
- El oscilador sube por encima de 65;
- El oscilador cae por debajo de 30;
- Aparece señal de compra.
Cálculo:
1. Define "True Low" (TL) Mínimo verdadero - el menor de dos valores: el mínimo actual y el precio de cierre previo.
TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))
2. Calcula "Buying Pressure" (BP) Presión compradora. Es igual a la diferencia entre el precio de cierre actual y el True Low actual.
BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)
3. Define el "True Range" (TR) Rango verdadero. Es la mayor de las siguientes diferencias: máximo - mínimo actuales; máximo - el precio de cierre anterior; precio de cierre anterior - mínimo actual.
TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))
4. Calcula la suma de los valores de PB en los tres periodos de cálculo:
BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)
5. Calcula la suma de los valores de TR en los tres periodos de cálculo:
TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)
6. Calcula el "Raw Ultimate Oscillator" (RawUO) Ultimate Oscillator directo
RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))
7. Calcula el valor del "Ultimate Oscillator" (UO) de acuerdo con la fórmula:
UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100
donde:
- MIN - significa el valor mínimo;
- MAX - el valor máximo;
- || - O lógico;
- LOW (i) - el precio mínimo de la barra actual;
- HIGH (i) - el precio máximo de la barra actual;
- CLOSE (i) - el precio de cierre de la barra actual;
- CLOSE (i - 1) - el precio de cierre de la barra anterior;
- TL (i) - El mínimo verdadero;
- BP (i) - la presión de compra;
- TR (i) - el rango verdadero;
- BPSUM (N) - la suma matemática de los valores de PB para un periodo de n (N igual a 1 se corresponde con i=7 barras; N igual a 2 corresponde con i=14 barras; N igual a 3 corresponde con i=28 barras);
- TRSUM (N) - la suma matemática de los valores de TR para un periodo de n (N igual a 1 se corresponde con i=7 barras; N igual a 2 corresponde con i=14 barras; N igual a 3 corresponde con i=28 barras);
- RawUO - Ultimate Oscillator directo
- UO - Ultimate Oscillator.
