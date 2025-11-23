실제 저자:

Rosh

래리 윌리엄스가 제안한궁극의 오실레이터는 단기, 중기, 장기 기간에 걸쳐 정의된 세 가지 스토캐스틱 지표의 가중 평균입니다. 주기의 길이는 일반적으로 1:2:4(2배) 또는 1:2:3(배수)의 비율로 설정됩니다. 주기는 특정 시장에 따라 선택해야 합니다. 권장 값은 다음과 같습니다: 7-14-28 또는 7-14-21.

래리 윌리엄스는 다이버전스 형성 후 포지션을 개시할 것을 권장합니다.

다음과 같은 경우 매수하세요:

강세 다이버전스가 발생한 경우: 가격이 낮은 오실레이터 저점으로 확인되지 않은 저점을 형성한 경우;

강세 다이버전스가 형성되었을 때 오실레이터가 30 아래로 떨어졌습니다;

오실레이터가 강세 다이버전스 형성 시 도달한 최대 레벨 이상으로 상승한 경우. 이 시점에서 매수해야 합니다.

다음과 같은 경우 매수 포지션을 청산하세요:

오실레이터가 50 이상으로 상승했다가 45 아래로 하락한 경우;

오실레이터가 70 이상으로 상승한 경우(때로는 70 이하로 떨어질 때까지 기다리는 것이 좋습니다);

매도 신호가 발생했습니다.

다음과 같은 경우 매도하세요:

약세 다이버전스가 발생한 경우: 가격이 오실레이터 고점이 확인되지 않은 상태에서 고점을 높인 경우;

약세 다이버전스가 형성되었을 때 오실레이터가 50 이상으로 상승했습니다;

오실레이터가 약세 다이버전스 형성 시 도달한 최소 레벨 아래로 하락한 경우.

다음과 같은 경우 숏 포지션을 청산합니다:

오실레이터가 65 이상으로 상승한 경우;

오실레이터가 30 아래로 하락한 경우;

매수 신호가 나타나는 경우.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 09.02.2007에 코드 베이스에 게시되었습니다.

이 인디케이터는"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시된 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용하며, 자세한 작업 설명은 해당 문서에 나와 있습니다.

그림 1 궁극_오실레이터 인디케이터