Советники

MACDCCI - эксперт для MetaTrader 4

Hazem
Просмотров:
7800
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Это простой эксперт, он использует алгоритм CCI и MACD, не сливает при долгих прогонах. Он также может быть улучшен, это я оставляю всем Вам.

Hazem.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7867

