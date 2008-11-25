Смотри, как бесплатно скачать роботов
MACDCCI - эксперт для MetaTrader 4
7800
Это простой эксперт, он использует алгоритм CCI и MACD, не сливает при долгих прогонах. Он также может быть улучшен, это я оставляю всем Вам.
Hazem.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7867
