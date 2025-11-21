CodeBaseSezioni
StoDiv - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
6
(19)
Autore reale:

RickD

Un tipico indicatore di segnali semaforici che utilizza l'oscillatore stocastico e i frattali. L'indicatore genera molti falsi segnali, quindi per ottenere risultati stabili i suoi segnali di entrata dovrebbero essere filtrati con qualche indicatore di tendenza.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 12.03.2008.

Fig.1 Indicatore StoDiv

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/786

ComprareVendere ComprareVendere

Questo indicatore mostra l'ultima "linea di difesa" della tendenza attuale. Il cambiamento di tendenza è indicato da quadrati colorati e la direzione della tendenza da punti colorati.

OCM OCM

In questa variante dell'oscillatore di Tushar Chand, il prezzo di ingresso viene pre-smussato mediante una media classica.

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

Questo blocco di codice esegue un loop di tutte le posizioni aperte ed esegue il trailing in base ai prezzi Ask e Bid.

Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received

Questo blocco di codice rileva una Nuova barra o una Nuova candela quando viene ricevuta.