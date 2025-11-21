Unisciti alla nostra fan page
StoDiv - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 6
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale:
RickD
Un tipico indicatore di segnali semaforici che utilizza l'oscillatore stocastico e i frattali. L'indicatore genera molti falsi segnali, quindi per ottenere risultati stabili i suoi segnali di entrata dovrebbero essere filtrati con qualche indicatore di tendenza.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 12.03.2008.
Fig.1 Indicatore StoDiv
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/786
