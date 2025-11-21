실제 작성자:

RickD

스토캐스틱 오실레이터와 프랙탈을 사용하는 전형적인 세마포어 신호 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 상당히 많은 거짓 신호를 생성하므로 안정적인 결과를 얻으려면 일부 추세 인디케이터로 입력 신호를 필터링해야 합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.12.03. 에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.



그림 1 스토디브 지표