私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
MultiStrend - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Rosh
インディケータMultiStrendインディケータSupertrendとともにだけ動作します。
インディケータMultiStrendインディケータSupertrendとともにだけ動作します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7815
