Indikatoren

MultiStrend - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Rosh

Indicator MultiStrend. Er arbeitet nur mit dem Supertrend Indikator.

MultiStrend

