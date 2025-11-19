CodeBaseSections
Canal FP - indicateur pour MetaTrader 5

Nick A. Zhilin
Publié par:
Nikolay Kositsin
Publié:
Véritable auteur :

Nick A. Zhilin

Canal construit sur les valeurs extrêmes des prix de la période. La particularité de cet indicateur est que les valeurs de la ligne centrale, ainsi que les limites supérieure et inférieure du canal, sont déterminées en calculant lespoints pivots, qui sont utilisés comme niveaux de support et de résistance implicites.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 08.02.2008.

Indicateur de canal FP

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/781

