Canal FP - indicateur pour MetaTrader 5
Publié par:
Nikolay Kositsin
- Vues:
- 6
- Note:
-
Publié:
Véritable auteur :
Nick A. Zhilin
Canal construit sur les valeurs extrêmes des prix de la période. La particularité de cet indicateur est que les valeurs de la ligne centrale, ainsi que les limites supérieure et inférieure du canal, sont déterminées en calculant lespoints pivots, qui sont utilisés comme niveaux de support et de résistance implicites.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 08.02.2008.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/781
