CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Canale FP - indicatore per MetaTrader 5

Nick A. Zhilin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
11
Valutazioni:
(21)
Pubblicato:
fp.mq5 (6.69 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

Nick A. Zhilin

Canale costruito sui valori estremi dei prezzi del periodo. La particolarità di questo indicatore è che i valori della linea centrale, così come i confini superiore e inferiore del canale, sono determinati calcolando iPivot Point, che vengono utilizzati come livelli impliciti di supporto e resistenza.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 08.02.2008.

Indicatore del canale FP

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/781

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

Canale di ridisegno curvilineo.

wlxBWACsig wlxBWACsig

L'indicatore wlxBWACsig mostra i segnali di entrata basati sulle letture dell'indicatore Accelerator Oscillator.

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

Istogramma MACD

KSU_martin KSU_martin

Chiusura delle operazioni di martingala