Autore reale:

Nick A. Zhilin

Canale costruito sui valori estremi dei prezzi del periodo. La particolarità di questo indicatore è che i valori della linea centrale, così come i confini superiore e inferiore del canale, sono determinati calcolando iPivot Point, che vengono utilizzati come livelli impliciti di supporto e resistenza.



Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 08.02.2008.