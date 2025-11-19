Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Autore reale:
Nick A. Zhilin
Canale costruito sui valori estremi dei prezzi del periodo. La particolarità di questo indicatore è che i valori della linea centrale, così come i confini superiore e inferiore del canale, sono determinati calcolando iPivot Point, che vengono utilizzati come livelli impliciti di supporto e resistenza.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 08.02.2008.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/781
