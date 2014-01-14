CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PivotPoint - indicador para MetaTrader 5

okh | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
okh
Visualizaciones:
17418
Ranking:
(142)
Publicado:
Actualizado:
pivot.mq5 (4.25 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Los Puntos de Pivote son siempre muy útiles para el trading, esta es una forma sencilla de tener una idea de dónde se dirige el mercado durante el día.

El indicador también proporciona los tres primeros soportes y resistencias.

Las fórmulas que utilicé son:

Resistencia 3 = High + 2*(Pivote - Low)
Resistencia 2 = Pivote + (R1 - S1)
Resistencia 1 = 2 * Pivote - Low
Punto de Pivote = ( High + Close + Low )/3
Soporte 1 = 2 * Pivote - High
Soporte 2 = Pivote - (R1 - S1)
Soporte 3 = Low - 2*(High - Pivote)

Utiliza los datos de la barra del día anterior.

La línea naranja es el punto de pivote del día, las líneas rojas son los soportes y las verdes son resistencias.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/95

iMovment iMovment

El indicador de dibuja las velas con diferentes colores dependiendo de la dirección de la tendencia y el movimiento del precio.

iBBFill iBBFill

El indicador dibuja las Bandas de Bollinger ®, rellenas de diferentes colores dependiendo de la dirección de la tendencia.

AdoSuite v 1.0 AdoSuite v 1.0

Clases para trabajar con bases de datos a través de interfaces ODBC y OLE DB

WoodiesCCI WoodiesCCI

Indicador para la estrategia de trading CCI de Woodie.