PivotPoint - indicador para MetaTrader 5
okh
- okh
- Visualizaciones:
- 17418
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Los Puntos de Pivote son siempre muy útiles para el trading, esta es una forma sencilla de tener una idea de dónde se dirige el mercado durante el día.
El indicador también proporciona los tres primeros soportes y resistencias.
Las fórmulas que utilicé son:
Resistencia 3 = High + 2*(Pivote - Low)
Resistencia 2 = Pivote + (R1 - S1)
Resistencia 1 = 2 * Pivote - Low
Punto de Pivote = ( High + Close + Low )/3
Soporte 1 = 2 * Pivote - High
Soporte 2 = Pivote - (R1 - S1)
Soporte 3 = Low - 2*(High - Pivote)
Utiliza los datos de la barra del día anterior.
La línea naranja es el punto de pivote del día, las líneas rojas son los soportes y las verdes son resistencias.
