Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Pivot RS Session - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1101
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: DVYU inc
Indicador Pivot RS Session. Muestra las sesiones comerciales.
Indicador Pivot RS Session. Muestra las sesiones comerciales.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7795
Trend Movers
The indicator shows the current possibilities for getting buy, sell, or exit positions. No need to attach 6 indicators at a time.Res-Sup
El indicador muestra los niveles de apoyo y resistencia.
MACDChannels
This indicator shows MACD in the main chart.Frank_ud
El experto Asesor Frank_ud esta todo tiempo en el mercado en ambos lados.