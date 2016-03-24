コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Pivot RS Session - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
986
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: DVYU inc

インディケータ Pivot RS Session。取引セッションを表示します。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7795

Res-Sup Res-Sup

このインディケータは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。

RoundPriceExp RoundPriceExp

インディケータ RoundPriceExp

ZigZag ZigZag

ZigZagは、価格レンジにより指定されたパーセンテージより大きいまたは等しい極値間の距離を検出して、これらの極値をつなぎます。

Din Fibo Next Din Fibo Next

インディケータDin Fibo Next。このインディケータは、チャネルを表示します。