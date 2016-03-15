CodeBaseSecciones
Res-Sup - indicador para MetaTrader 4

RES-SUP.mq4 (7.48 KB) ver
RES-SUP.mq4 (7.48 KB)
Autor: TOPpoint

El indicador muestra los niveles de apoyo y resistencia.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7794

