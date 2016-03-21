CodeBaseKategorien
Indikatoren

Pivot RS Handelszeiten - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
970
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Autor: DVYU inc

Pivot RS Handelszeiten Indikator. Anzeige der Handelszeiten.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7795

